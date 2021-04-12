Баланс нарушен - у Зеленского сделали заявление о войне на Донбассе

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У Владимира Зеленского заявили о намерении добиваться проведения «нормандских переговоров» в связи с агрессивным поведением России на Донбассе, гибелью бойцов Вооруженных сил Украины и стягиванием военных подразделений страны-агрессора к нашим границам.

По словам спикера президента Юлии Мендель, с начала 2021 года российские оккупанты убили 26 защитников Украины, которые защищали границы государства в зоне операции Объединенных сил.

За полгода соблюдения режима тишины было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, более чем за три месяца погибло 26 украинских военных. Эта печальная статистика показывает, что пусть хрупкий, но все же баланс был нарушен. Наше стойкое убеждение — к миру должны вести только переговоры. Поэтому мы добиваемся переговоров в «нормандском формате» и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими средствами, — заявила Мендель в телеэфире передачи «Взгляд из Банковой» на телеканале «Дом».

Пресс-секретарь Зеленского напомнила, что в июле прошлого года было достигнуто новых договоренностей соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Благодаря этому удалось уберечь жизни людей. Однако зимой враг возобновил активные обстрелы.