Российская угроза — Госдеп предупредил Кремль о последствиях, Блинкен летит к генсеку НАТО

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Военные приготовления России у границ Украины и агрессивные заявления высшего руководства РФ продолжают вызывать реакцию партнеров Киева. На этот раз глава Государственного департамента США предостерег Москву по поводу вероятного вторжения в Украину.

Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что вдоль границы сосредоточено больше российских сил с 2014 года и заявил, что США находятся в тесном контакте с европейскими партнерами по этому поводу.

Госсекретарь предостерег Кремль — России придется заплатить цену в случае агрессивных действий в отношении Украины.

Президент Байден четко высказался об этом. Если Россия будет действовать безрассудно, агрессивно, будут последствия, — сказал Блинкен телеканалу NBC.

Блинкен на следующей неделе снова встретится в Брюсселе с партнерами по НАТО на фоне наращивания Россией военной активности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Дата планируемого визита не уточняются. Также в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин. Он также проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

На прошлой неделе Блинкен провел телефонные разговоры по поводу наращивания Россией военного присутствия вблизи Украины со своими коллегами из Германии, Франции и Великобритании.

По итогам разговоров министры заявляли о решительной поддержке Украиной и требовали от Москвы способствовать деэскалации ситуации.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия на Донбассе. Россияне настаивают, что это Киев стягивает войска к линии соприкосновения. Боевики так называемых ЛДНР усилили обстрелы на фронте, фактически игнорируя заключенное летом прошлого года перемирие.

11 апреля в Москве заявили, что не воспринимают варианта войны с Украиной. При этом в Кремле подчеркнули, что им небезразлична судьба русскоязычных в Донбассе.