Російська загроза — Держдеп попередив Кремль про наслідки, Блінкен летить до генсека НАТО

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Військові приготування Росії біля кордонів України та агресивні заяви вищого керівництва РФ продовжують викликати реакцію партнерів Києва. Цього разу очільник Державного департаменту США застеріг Москву щодо ймовірного вторгнення в Україну.

Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що вздовж кордону зосереджено найбільше російських сил з 2014 року і заявив, що США перебувають у тісному контакті з європейськими партнерами з цього приводу.

Держсекретар застеріг Кремль — Росії доведеться заплатити ціну у разі агресивних дій щодо України.

Президент Байден чітко висловився про це. Якщо Росія буде діяти нерозважливо, агресивно, будуть наслідки, — сказав Блінкен телеканалу NBC.

Блінкен наступного тижня знову зустрінеться в Брюсселі з партнерами по НАТО на тлі нарощування Росією «військової активності». Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Дати планованого візиту не уточнюються. Також в Брюсселі перебуватиме міністр оборони США Ллойд Остін. Він також проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Минулого тижня Блінкен провів телефонні розмови, що стосувалися нарощування Росією військової присутності поблизу України, зі своїми колегами з Німеччини, Франції та Великої Британії.

За підсумками розмов міністри заявляли про рішучу підтримку України та вимагали від Москви сприяти деескалації ситуації.

2 квітня Київ звинуватив Москву в нарощування військової присутності на Донбасі. Росіяни наполягають, що це Київ стягує війська до лінії зіткнення. Бойовики так званих ЛДНР посилили обстріли на фронті, фактично ігноруючи укладене торік влітку перемир’я.

11 квітня у Москві заявили, що не сприймають варіанту війни з Україною. При цьому в Кремлі наголосили, що їм небайдужа доля російськомовних на Донбасі.