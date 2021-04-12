Куди перенесуть засідання ТКГ з Мінська, розповіли у Зеленського

https://racurs.ua/ua/n153096-kudy-perenesut-zasidannya-tkg-z-minska-rozpovily-u-zelenskogo.html

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Куди перенесуть засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Мінська, розповів спікер української делегації й стратегічний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

Польща я не думаю, що буде майданчиком, який підходить для Москви, оскільки російсько-польські відносини відомі. Скоріш за все, якщо це відбудеться, і ми можемо так фантазувати, це буде щось на кшталт Швеції. Можливо, Австрії. Тобто йдеться про країну, яка не є членом НАТО. Для Росії це вкрай чутливе питання. Інакше росіяни будуть, як вони вважають, «наражатися на небезпеку прослуховування» або «розвідувальних операцій» проти них, — заявив спікер ТКГ в ефірі «Радіо Свобода».

Арестович зазначив, що не лише Київ вирішуватиме й обиратиме нове місце для перемовин — локацію необхідно погоджувати з усіма учасниками, зокрема й із Росією. Разом з тим, на його думку, перенесення засідань з Білорусі — «дуже віддалена перспектива» через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, а також довгий процес переговорів щодо обрання нового майданчика для зустрічей. Це процес, як вказав радник Єрмака, може затягнутися на рік-два.

Нагадаємо, очільник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук 6 квітня припускав, що переговори після закінчення карантину можна перенести з Білорусі до Польщі. У Лукашенка заяву Кравчука назвали «спробою обійти мінські домовленості».

Раніше українська делегація у ТКГ відмовилася від консультацій політичної підгрупи через включення до них представниці терористів ДНР.