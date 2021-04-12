Коронавірус в Україні пішов на спад, МОЗ назвало проблемні COVID-регіони

https://racurs.ua/ua/n153095-koronavirus-v-ukrayini-pishov-na-spad-moz-nazvalo-problemni-covid-regiony-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 12 квітня інфікував 7,8 тис. осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 діагностували у 1,86 млн українців.

Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбук.

7 тис. 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників, — написав глава МОЗ.

За даними моніторингу поширення епідемії коронавірусу, який здійснює Головний ситуаційний центр при Раді нацбезпеки і оборони України, внаслідок хвороби загалом в країні померло 37 тис. 301 пацієнт, приріст за останню добу — 287.

Активних хворих на сьогодні понад 407 тис. українців.

Регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19:

Дніпропетровська область (1 тис. 112),

Харківська область (595),

Львівська область (590),

Київ (537),

Київська область (477).

Нагадаємо, за даними ресурсу Worldometer, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна посідає 12-е місце за поширенням COVID-19 у світі.