Китай визнав низьку ефективність своїх COVID-вакцин. Фото:

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Китайські вакцини від коронавірусу недостатньо добре захищають від хвороби COVID-19.

Пекін офіційно розглядає питання, чи слід поєднувати різні вакцини, щоб підвищити їх ефективність. Також у Китаї вже почали розробляти мРНК-вакцини, які подібні вакцині Pfizer. Цей препарат вже увійшов в стадію клінічних випробувань. Про це заявив директор Центру з контролю за захворюваннями Китаю Гао Фу, передає Associated Press.

Як відомо, китайські вакцини Sinovac і Sinopharm експортували в 22 країни, включаючи Мексику, Туреччину, Індонезію, Угорщину, Бразилію, Туреччину і Україну. Бразильські вчені встановили, що ефективність вакцини Sinovac проти коронавірусу становлять всього 50,4%. Це близько до порогу 50%, при якому експерти вважають вакцину корисною.

За словами прес-секретаря компанії Sinovac Biotech Лю Пейчен, ефективність вакцини можна підвищити, якщо збільшити інтервал між двома дозами. Зараз він складає 14 днів. У компанії-виробнику зазначають, що саме вік людей, штами коронавірусу та інші фактори зіграли роль різниці в оцінці ефективності COVID-вакцин.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що вакцинацію українців від коронавірусу китайським препаратом CoronaVac розпочнуть після 10 квітня.