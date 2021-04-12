Коронавирус в Украине пошел на спад, Минздрав назвал проблемные COVID-регионы

https://racurs.ua/n153095-koronavirus-v-ukraine-poshel-na-spad-minzdrav-nazval-problemnye-covid-regiony-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 12 апреля инфицировал 7,8 тыс. человек. Всего с начала вспышки COVID-19 диагностировали 1,86 украинцам.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

7 тыс. 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года. В частности, заболели 355 детей и 119 медработников, — надписал глава Минздрава.

По данным мониторинга распространения эпидемии коронавируса, который осуществляет Главный ситуационный центр при Совете нацбезопасности и обороны Украины, в результате болезни в целом по стране умер 37 тыс. 301 пациент, прирост за последние сутки — 287.

Активных больных на сегодня свыше 407 тыс. украинцев.

Регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19:

Днепропетровская область (1 тыс. 112),

Харьковская область (595),

Львовская область (590),

Киев (537),

Киевская область (477).

Напомним, по данным ресурса Worldometer, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина занимает двенадцатое место по распространению COVID-19 в мире.