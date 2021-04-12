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Ракурс
Коронавирус в Украине пошел на спад, Минздрав назвал проблемные COVID-регионы

Коронавирус в Украине пошел на спад, Минздрав назвал проблемные COVID-регионы (ИНФОГРАФИКА)

12 апр 2021, 08:28
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 12 апреля инфицировал 7,8 тыс. человек. Всего с начала вспышки COVID-19 диагностировали 1,86 украинцам.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

7 тыс. 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года. В частности, заболели 355 детей и 119 медработников, — надписал глава Минздрава.

По данным мониторинга распространения эпидемии коронавируса, который осуществляет Главный ситуационный центр при Совете нацбезопасности и обороны Украины, в результате болезни в целом по стране умер 37 тыс. 301 пациент, прирост за последние сутки — 287.

Активных больных на сегодня свыше 407 тыс. украинцев.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

Регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19:

  • Днепропетровская область (1 тыс. 112),

  • Харьковская область (595),

  • Львовская область (590),

  • Киев (537),

  • Киевская область (477).


Напомним, по данным ресурса Worldometer, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина занимает двенадцатое место по распространению COVID-19 в мире.

Источник: Ракурс


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