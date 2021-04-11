12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины. Фото:

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12 апреля церковный праздник Иоанна, в память о котором украинцы издавна выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками. Считалось, что если съешь его, то будешь здоровым весь год.

Народные приметы на 12 апреля:

Дожди льют в апреле — летом будет хороший урожай грибов;

Пчелы вылетают из ульев — весна пришла и будет теплой;

Листья на берегу распустились — летом будет мало дождей;

Гуси высоко летят — ожидается много дождей и весной, и летом.

12 апреля профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли в Украине. Праздник установлен указом президента в № 230/97 от 13 марта 1997 года. В этот день в мире отмечают Международный день космонавтики.

Кроме того, 12 апреля — День скаута в Украине. Впервые о праздновании столетия украинского скаутского движения на государственном уровне было упомянуто в указе президента Украины от 28 марта 2008 года № 279/2008 «О мерах по содействию развитию пластового (скаутского) движения в Украине».

В мире 12 апреля отмечают День рок-н-ролла и День хомяков. Также отмечается День большого ветра, поскольку 12 апреля 1934 года сотрудники метеостанции Маунт-Вашингтон зафиксировали сильнейший наземный ветер. Его скорость была 371,75 км/ч.

12 апреля в истории:

1204 год — Константинополь захватили участники четвертого Крестового похода. Это стало началом конца Византийской империи.

1912 год — во Львове украинские скауты-пластуны впервые приняли пластовую присягу, была образована молодежная скаутская организация «Пласт».

1961 год — космический корабль «Восток-1», пилотируемый Юрием Гагариным, совершил первый полет в космос.

Напомним, 11 апреля в мире отмечали Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Также на 11 апреля пришелся Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.