Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак. Фото: «Украина молодая»

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Ракурс

Сборная Украины по тяжелой атлетике победила на чемпионате Европы.

Спортивные соревнования проходили в Москве, турнир длился с 3 по 11 апреля. На ЧЕ украинцы завоевали 17 медалей. Среди них шесть золотых, серебряная и бронзовые награды. Эти медали спортсмены получили за победу в двоеборье. Об этом сообщается на сайте соревнований.

«Золото» завоевали Камила Конотоп, Ирина Деха, Алина Марущак и Дмитрий Чумак. Серебряную медаль завоевала Анастасия Лысенко, а «бронзу» — Дмитрий Вороновский.

Украина заняла первое место в медальном зачете, хотя сборная Болгарии завоевала на одну медаль больше. Украина стала первой поскольку завоевала больше золотых медалей — в Болгарии только три «золота».

Напомним, украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые награды в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы, который проходит в Москве.