Электрокар Hyundai. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n153092-novyy-elektrokar-hyundai-mojet-obespechit-energiey-bytovuu-elektrotehniku-video.html

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Автомобильная компания Hyundai выпускает свой первый электромобиль IONIQ 5, особенность которого — реверсивная зарядка, что позволяет использовать аккумулятор транспортного средства для питания различных электроприборов.

Электрокар IONIQ 5 построен на платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP), которая ляжет в основу многих других моделей бренда в будущем. Южнокорейская компания планирует продать до конца 2021 года 741 тыс. 500 машин. Новинка рассчитана на молодых людей. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

В YouTube опубликовали ролик, демонстрирующий возможность подключения к машине электрического гриля. Также «Хюндай» может питать энергией холодильник или электроплиту, так как ее силовая установка выдает до 3,6 кВт мощности. Автопроизводитель уверяет, что это первое массовое авто с двунаправленной зарядкой, способное обеспечить такую высокую мощность.

Вторая особенность электрокара — возможность установить крышу с солнечной панелью, что позволит заряжать аккумулятор на дополнительные 1300 км запаса хода в год. Отмечается, что всего 20 минут необходимо для того, чтобы зарядить машину на 80%. Заряд, достаточный для преодоления расстояния в 100 км, можно получить за 5 минут. На одном заряде новинка может проехать 500 км.

Напомним, компания Hyundai Mobis разработала концепт транспортного средства, который отражает эпоху пандемии коронавирусной болезни COVID-19.