Пожар в Донецке. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n153091-masshtabnyy-pojar-na-voennom-sklade-boevikov-v-donecke-popal-na-video.html

Ракурс

Пожар в оккупированном Донецке на военном складе пророссийских боевиков наделал шума в соцсетях.

В субботу, 10 апреля, на территории бывшего мясокомбината произошел масштабный пожар. Огонь уничтожил склады российских оккупантов и их наемников. Сепаратисты считают, что пожар произошел в результате поджога. Об этом сообщил кремлевский наемник и боевик Игорь Гиркин на своем канале в Telegram.

Почти точно — поджог. Возгорание произошло на 3−4 этажах и/или на чердаке под крышей, — написал он и отметил, что на этом складе хранятся боеприпасы.

В социальных сетях жители оккупированного Донецка пишут, что были слышны звуки взрывов и разрывов, а в социальных сетях, группах и пабликах оккупированного города много фото и видео с места происшествия.

Оккупанты из ДНР заявляют, что здание сгоревшего мясокомбината восстановлению не подлежит. Официальные причины пожара не раскрываются. Известно лишь, что уничтожена кровля на площади 3 тыс. кв. м. Для тушения задействовали более двух десятков единиц техники и почти 100 человек. О жертвах пожара не сообщают.

Напомним, 29 марта в Индонезии произошел масштабный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina. В результате происшествия шесть человек госпитализировали с ожогами, еще около 950 эвакуировали.