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Ракурс
Станцией «Академик Вернадский». Фото: Andriy Zalizovski

Виртуальную экскурсию по станции «Академик Вернадский» провели полярники (ВИДЕО)

11 апр 2021, 19:35
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Полярники провели виртуальную экскурсию по станции «Академик Вернадский».

Озонометрист станции Анна Соина рассказала, что сейчас на материке осень. Каждое утро солнце встает 8.40−8.50. Трансляция экскурсии украинцам велась 11 апреля на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Антарктида становится ближе: визит к украинским полярникам на станцию «Академик Вернадский», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что в одной из комнат хранятся лыжи, на которых исследователи «катаются по делах по нашему острову, по соседних островах», и снегоступы, в которых довольно трудно идти, но это хорошо тренирует ноги". В одном из коридоров можно заметить фотографии животных, которые живут на южном полюсе. При этом во время экскурсии Соина заявила, что недавно исследователи видели маленького морского слона.


Как известно, 6 февраля 1996 года флаг Украины появился над научной станцией «Фарадей», которая расположена на антарктическом острове Галиндез. За символическую сумму Великобритания передала эту станцию Украине. В свое время станцию посещали американский миллиардер Билл Гейтс и британская принцесса Анна.

Напомним, в конце марта на станцию «Академик Вернадский» отправилась 26-я украинская антарктическая экспедиция. Команда состоит из 12 участников, которые проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.

Источник: Ракурс


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