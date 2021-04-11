Станцией «Академик Вернадский». Фото: Andriy Zalizovski

https://racurs.ua/n153090-virtualnuu-ekskursiu-po-stancii-akademik-vernadskiy-proveli-polyarniki-video.html

Ракурс

Полярники провели виртуальную экскурсию по станции «Академик Вернадский».

Озонометрист станции Анна Соина рассказала, что сейчас на материке осень. Каждое утро солнце встает 8.40−8.50. Трансляция экскурсии украинцам велась 11 апреля на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Антарктида становится ближе: визит к украинским полярникам на станцию «Академик Вернадский», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что в одной из комнат хранятся лыжи, на которых исследователи «катаются по делах по нашему острову, по соседних островах», и снегоступы, в которых довольно трудно идти, но это хорошо тренирует ноги". В одном из коридоров можно заметить фотографии животных, которые живут на южном полюсе. При этом во время экскурсии Соина заявила, что недавно исследователи видели маленького морского слона.

Как известно, 6 февраля 1996 года флаг Украины появился над научной станцией «Фарадей», которая расположена на антарктическом острове Галиндез. За символическую сумму Великобритания передала эту станцию Украине. В свое время станцию посещали американский миллиардер Билл Гейтс и британская принцесса Анна.

Напомним, в конце марта на станцию «Академик Вернадский» отправилась 26-я украинская антарктическая экспедиция. Команда состоит из 12 участников, которые проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.