Искусственный интеллект научили рисовать в стиле Дали и Пикассо. Фото: freepik.com

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Ракурс

Искусственный интеллект научили рисовать в стиле всемирно известных художников.

Компьютерный художник Гленн Маршалл создал специальное приложение на базе искусственного интеллекта. Бот получил название «Химера» и умеет делать исходное изображение похожим на картину Сальвадора Дали, Пикассо и других. Система основана на модификации исходной картины с помощью текстовой информации. Об этом сообщается на YouTube-канале Glenn Marshall Neural Art.

Автор приложения выбирает изображение и указывает имя одного из художников, чей стиль должна имитировать «Химера». Приложение разбивает картину на отдельные элементы, находя формы, соответствующие текстовому описанию, а после формирует окончательную композицию.

Информацию об алгоритме работы Маршалл не раскрывает, но известно, что его основой стала модифицированная нейросеть Aleph-Image, создана на базе моделей OpenAI DALL-E и CLIP. Программа получила название «Химера» в честь мифического зверя.

Я думаю, что сюрреалисты будут поклоняться чудесам искусственного интеллекта, но ребята из эпохи Возрождения, вероятно, послали бы за мной охотников на ведьм за осквернение их искусства злыми машинами, — шутит Гленн Маршалл.



Напомним, британец Мэтт Раунд за пять дней научил искусственный интеллект рисовать картины, схожи с работами уличного художника Бэнкси. Для этого ИИ показали все картины анонимного художника. Бот уже нарисовал 256 картин.