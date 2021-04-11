Штучний інтелект навчили малювати в стилі Далі та Пікассо. Фото: freepik.com

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Штучний інтелект навчили малювати в стилі всесвітньовідомих митців.

Комп’ютерний художник Гленн Маршалл створив спеціальний додаток на базі штучного інтелекту. Бот отримав назву «Химера» й уміє робити вихідне зображення схожим на картину Сальвадора Далі, Пікассо та інших. Система заснована на модифікації вихідної картини за допомогою текстової інформації. Про це повідомляється на YouTube-каналі Glenn Marshall Neural Art.

Автор додатку вибирає зображення та вказує ім’я одного з художників, чий стиль повинна імітувати «Химера». Додаток розбиває картину на окремі елементи, знаходячи форми, відповідні текстовому опису, а після формує остаточну композицію.

Інформацію про алгоритм роботи Маршалл не розкриває, але відомо, що його основою стала модифікована нейромережа Aleph-Image, створена на базі моделей OpenAI DALL-E і CLIP. Програма отримала назву «Химера» на честь міфічного звіра.

Я думаю, що сюрреалісти будуть поклонятися чудесам штучного інтелекту, але хлопці з епохи Відродження, ймовірно, послали б за мною мисливців на відьом за осквернення їх мистецтва злими машинами, — жартує Гленн Маршалл.



Нагадаємо, британець Метт Раунд за п’ять днів навчив штучний інтелект малювати картини, схожі з роботами вуличного художника Бенксі. Для цього ШІ показали всі картини анонімного художника. Бот вже намалював 256 картин.