Острів на Карибах накрило товстим шаром попелу. Фото: Richard Robertson у Twitter

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Ракурс

Вулкан Ла-Суфріер в Карибському морі продовжує викидати в повітря попіл.

Через це острів Сент-Вінсент вже два дні перебуває без електрики, а вся територія всипана товстим шаром попелу. Загалом зола, що піднімалася під час виверження вулкана на 16 км над рівнем моря, поширилася на 3 тис. км. Національна організація з надзвичайних ситуацій (NEMO) попередила місцевих жителів, які страждають респіраторними захворюваннями, щоб вони одягали маски та респіратори. Про це повідомляє The Watchers.

Влада закликала водіївбути обережними на дорогах, що стали слизькими через велику кількість попелу. Ця зола може вивести з ладу не лише автомобілі, але й двигуни літаків. З небезпечних зон на острові Сент-Вінсент вивезли всіх місцевих мешканців, по всій країні організували 76 тимчасових притулків.

Сильний запах сірки поширився у повітрі далеко від епіцентру виверження. Він відчувається навіть у столиці держави Сент-Вінсент та Гренадіни.

Нагадаємо, виверження вулкана сталося на острові Сент-Вінсент у Карибському морі 9 квітня. Вулкан став активним вперше за останні 42 роки, попереднє виверження тривало з квітня по листопад 1979 року.