Как после апокалипсиса — остров на Карибах засыпало толстым слоем пепла (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n153088-kak-posle-apokalipsisa-ostrov-na-karibah-zasypalo-tolstym-sloem-pepla-foto-video.htmlРакурс
Вулкан Ла-Суфриер в Карибском море продолжает выбрасывать в воздух пепел.
Из-за этого остров Сент-Винсент уже два дня находится без электричества, а вся территория усыпана толстым слоем пепла. Всего зола, поднимавшаяся во время извержения вулкана на 16 км над уровнем моря, распространилась на 3 тыс. км. Национальная организация по чрезвычайным ситуациям (NEMO) предупредила местных жителей, которые страдают респираторными заболеваниями, чтобы они надевали маски и респираторы. Об этом сообщает The Watchers.
Власти призвали водителей быть осторожными на дорогах, ставших скользкими из-за большого количества пепла. Эта зола может вывести из строя не только автомобили, но и двигатели самолетов. Из опасных зон на острове Сент-Винсент вывезли всех местных жителей, по всей стране организовали 76 временных приютов.
Сильный запах серы распространился в воздухе вдали от эпицентра извержения. Он ощущается даже в столице государства Сент-Винсент и Гренадины.
Напомним, извержение вулкана произошло на острове Сент-Винсент в Карибском море 9 апреля. Вулкан стал активным впервые за последние 42 года, предыдущее извержение длилось с апреля по ноябрь 1979 года.