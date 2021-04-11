Остров на Карибах накрыло толстым слоем пепла. Фото: Ричард Робертсон в Twitter

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Ракурс

Вулкан Ла-Суфриер в Карибском море продолжает выбрасывать в воздух пепел.

Из-за этого остров Сент-Винсент уже два дня находится без электричества, а вся территория усыпана толстым слоем пепла. Всего зола, поднимавшаяся во время извержения вулкана на 16 км над уровнем моря, распространилась на 3 тыс. км. Национальная организация по чрезвычайным ситуациям (NEMO) предупредила местных жителей, которые страдают респираторными заболеваниями, чтобы они надевали маски и респираторы. Об этом сообщает The Watchers.

Власти призвали водителей быть осторожными на дорогах, ставших скользкими из-за большого количества пепла. Эта зола может вывести из строя не только автомобили, но и двигатели самолетов. Из опасных зон на острове Сент-Винсент вывезли всех местных жителей, по всей стране организовали 76 временных приютов.

Сильный запах серы распространился в воздухе вдали от эпицентра извержения. Он ощущается даже в столице государства Сент-Винсент и Гренадины.

Напомним, извержение вулкана произошло на острове Сент-Винсент в Карибском море 9 апреля. Вулкан стал активным впервые за последние 42 года, предыдущее извержение длилось с апреля по ноябрь 1979 года.