Станцією «Академік Вернадський». Фото: Andriy Zalizovski

https://racurs.ua/ua/n153090-virtualnu-ekskursiu-stanciieu-akademik-vernadskyy-provely-polyarnyky-video.html

Ракурс

Полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський».

Озонометрист станції Анна Соіна розповіла, що наразі на материку осінь. Щоранку сонце встає 8.40−8.50. Трансляція екскурсії українцям проводилася 11 квітня на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Антарктида стає ближчою: візит до українських полярників на станцію «Академік Вернадський», — йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що в одній із кімнат зберігаються лижі, на яких дослідники «катаються в справах по нашому острову, по сусідніх островах», та снігоступи, «у яких досить важко йти, але це добре тренує ноги». В одному з коридорів можна помітити світлини тварин, які живуть на південному полюсі. При цьому під час екскурсії Соіна заявила, що нещодавно дослідники бачили маленького морського слона.

Як відомо, 6 лютого 1996 року прапор України замайорів над науковою станцією «Фарадей», яка розташована на антарктичному острові Галіндез. За символічну суму Велика Британія передала цю станцію Україні. Свого часу станцію відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.

Нагадаємо, наприкінці березня на станцію «Академік Вернадський» вирушила 26-та українська антарктична експедиція. Команда складається з 12 учасників, які проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.