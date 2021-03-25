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Ракурс
Українські полярники вирушили зимувати на станцію «Академік Вернадський». Фото: Фейсбук

Українські полярники вирушили в нову експедицію на станцію «Академік Вернадський» (ФОТО)

25 бер 2021, 11:26
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На станцію «Академік Вернадський» вирушила 26-та українська антарктична експедиція (УАЕ).

Команда складається з 12 учасників, які проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців. Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру.

Зазначається, що команда знову є наймолодшою серед усіх попередніх експедицій, але очолив її один з найдосвідченіших українських полярників.

Торік ми відправляли в Антарктику наймолодшу експедицію за всі роки — середній вік учасників був 37. Цього року у 26-й УАЕ середній вік ще менший — майже 36, а наймолодшому учаснику у квітні виповнюється 25 — тобто він ровесник передавання нашої станції Україні від Великої Британії, — зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Керівником УАЕ є рекордсмен за кількістю зимівок на «Вернадському» — вчений-геофізик з Харкова Богдан Гаврилюк. Для нього це буде вже дев’ята річна експедиція.

Загалом у команду входить сім науковців, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та сисадмін. З них 11 чоловіків та одна жінка-біолог, яка вже вдруге їде на зимівлю.

Їхній шлях проляже через Туреччину, Бразилію та Чилі, де на команду чекає двотижневий карантин. Кораблем вони мають дістатися станції.

Основними завданнями учасників річної експедиції є:

  • проведення щоденних вимірювань;
  • проведення запланованих досліджень;
  • підтримання роботи станції.


Раніше ми повідомляли, що в Антарктиді полярники 25-ї української антарктичної експедиції випадково розбудили кита. Той мирно спав біля поверхні води, коли повз нього пропливали у справах науковці.

Джерело: Ракурс


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