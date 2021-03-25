Украинские полярники отправились в новую экспедицию на станцию «Академик Вернадский». Фото: Фейсбук

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Ракурс

На станцию «Академик Вернадский» отправилась 26-я годовая украинская антарктическая экспедиция (УАЭ).

Команда состоит из 12 участников, которые проведут на ледяном континенте около 13 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Отмечается, что команда вновь является самой молодой среди всех предыдущих экспедиций, но возглавил ее один из самых опытных украинских полярников.

В прошлом году мы отправляли в Антарктику самую молодую экспедицию за все годы — средний возраст участников был 37. В этом году в 26-й УАЭ средний возраст еще меньше — почти 36, а младшему участнику в апреле исполняется 25 — то есть он ровесник передачи нашей станции Украины от Великобритании, — прокомментировал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Руководителем УАЭ является рекордсмен по количеству зимовок на «Вернадском» — ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него это будет уже девятая годовая экспедиция.

Всего в команду входит семь ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и сисадмин. Из них 11 мужчин и одна женщина-биолог, которая уже второй раз едет на зимовку.

Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ожидает двухнедельный карантин. На корабле они должны добраться до станции.

Основными задачами участников годовой экспедиции являются:

проведение ежедневных измерений;

проведение запланированных исследований;

поддержка работы станции.

Ранее мы сообщали, что в Антарктиде полярники 25-й Украинской антарктической экспедиции случайно разбудили кита. Тот мирно спал у поверхности воды, когда мимо проплывали ученые.