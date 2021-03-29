В Индонезии взорвался нефтеперерабатывающий завод, фото: Antara Foto

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Масштабный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina в Индонезии в ночь на сегодня, 29 марта. Завод расположен в западной части острова Ява.

В результате шесть человек госпитализировали с ожогами, еще около 950 были эвакуированы. Об этом сообщает CNA.

Причем в компании утверждают, что никто из персонала не пострадал — некоторые из пострадавших проезжали рядом, когда начался пожар.

В соцсетях появились видеозаписи, которые показывают огромное пламя, охватившее расположенные на заводе 125 тыс. баррелей нефти, после чего слышен взрыв.

В компании, которой принадлежит завод, утверждают, что пожар вспыхнул во время непогоды.

Причина пожара неизвестна, но во время инцидента был сильный дождь и молния, — подчеркивают в Pertamina.



Напомним, в 2019 году в Мексике несколько десятков человек погибли в результате взрыва нефтепровода, в который была осуществлена ​​незаконная врезка.