В Індонезії вибухнув нафтопереробний завод, фото: Antara Foto

https://racurs.ua/ua/n152449-naftopererobnyy-zavod-vybuhnuv-v-indoneziyi-video.html

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Масштабний вибух стався на нафтопереробному заводі компанії Pertamina в Індонезії в ніч на сьогодні, 29 березня. Завод розташований у західній частині острова Ява.

В результаті шістьох людей госпіталізували з опіками, ще близько 950 евакуювали. Про це повідомляє CNA.

Причому у компанії стверджують, що ніхто з персоналу не постраждав — дехто з постраждалих проїжджав неподалік, коли розпочалася пожежа.

У соцмережах з’явилися відеозаписи, які показують величезне полум’я, котре охопило розташовані на заводі 125 тис. барелів нафти, після чого чути вибух.

У компанії, якій належить завод, стверджують, що пожежа спалахнула під час негоди.

Причина пожежі невідома, але під час інциденту був сильний дощ та блискавка, — наголошують у Pertamina.



Нагадаймо, у 2019 році в Мексиці кілька десятків людей загинули в результаті вибуху нафтопроводу, у який була здійснена незаконна врізка.