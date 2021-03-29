Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Індонезії вибухнув нафтопереробний завод, фото: Antara Foto

Нафтопереробний завод вибухнув в Індонезії (ВІДЕО)

29 бер 2021, 16:59
999

Масштабний вибух стався на нафтопереробному заводі компанії Pertamina в Індонезії в ніч на сьогодні, 29 березня. Завод розташований у західній частині острова Ява.

В результаті шістьох людей госпіталізували з опіками, ще близько 950 евакуювали. Про це повідомляє CNA.

Причому у компанії стверджують, що ніхто з персоналу не постраждав — дехто з постраждалих проїжджав неподалік, коли розпочалася пожежа.

У соцмережах з’явилися відеозаписи, які показують величезне полум’я, котре охопило розташовані на заводі 125 тис. барелів нафти, після чого чути вибух.

У компанії, якій належить завод, стверджують, що пожежа спалахнула під час негоди.

Причина пожежі невідома, але під час інциденту був сильний дощ та блискавка, — наголошують у Pertamina.


Нагадаймо, у 2019 році в Мексиці кілька десятків людей загинули в результаті вибуху нафтопроводу, у який була здійснена незаконна врізка.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів