Масштабный пожар вспыхнул в Мариуполе после атаки дронов. Фото:

https://racurs.ua/n216056-masshtabnyy-pojar-vspyhnul-v-mariupole-posle-ataki-bpla-video.html

Ракурс

Окупований Маріуполь вночі 7 вересня атакували безпілотники.

Після нальоту БпЛА в місті спалахнула масштабна пожежа — загорівся торговельний центр «Галактика». Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється. Про це пишуть OSINT-пабліки.

Фото та відео пожежі поширюють у мережі. Моніторингові Telegram-канали припускають, що це вже останній ТРЦ «Галактика», який був на окупованій Донеччині.

Як відомо, після окупації частини Донецької області у 2014 році росіяни захопили мережу гіпермаркетів «Епіцентр» на ТОТ. Ці магазини продовжили роботу під назвою «Галактика».

Нагадаємо, 1 вересня безпілотники ГУР у взаємодії з Силами оборони України уразили комплекс «Новатек-Усть-Луґа» у Ленінградській області РФ. Були уражені ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання, а на заводі спалахнула масштабна пожежа.