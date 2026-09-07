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Ракурс
Масштабный пожар вспыхнул в Мариуполе после атаки дронов. Фото:

Масштабный пожар вспыхнул в Мариуполе после атаки БпЛА (ВИДЕО)

7 сен 2026, 08:57
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Окупований Маріуполь вночі 7 вересня атакували безпілотники.

Після нальоту БпЛА в місті спалахнула масштабна пожежа — загорівся торговельний центр «Галактика». Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється. Про це пишуть OSINT-пабліки.

Фото та відео пожежі поширюють у мережі. Моніторингові Telegram-канали припускають, що це вже останній ТРЦ «Галактика», який був на окупованій Донеччині.

Як відомо, після окупації частини Донецької області у 2014 році росіяни захопили мережу гіпермаркетів «Епіцентр» на ТОТ. Ці магазини продовжили роботу під назвою «Галактика».

Нагадаємо, 1 вересня безпілотники ГУР у взаємодії з Силами оборони України уразили комплекс «Новатек-Усть-Луґа» у Ленінградській області РФ. Були уражені ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання, а на заводі спалахнула масштабна пожежа.

Источник: Ракурс


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