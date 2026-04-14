Взрывы гремели в оккупированном Мелитополе и Крыму. Фото: соцсети

Тимчасово окуповані території України зазнали нічної атаки дронів.

У ніч на 14 квітня в окупованому Мелітополі після вибухів спалахнула пожежа на електропідстанції, а місто частково було знеструмлене. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

Окупаційна адміністрація Запорізької області заявила, що БпЛА атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на півдні регіону. Частина обладнання зазнала значних пошкоджень.

Також відомо, що кілька годин поспіль гриміли вибухи в окупованому Криму, а саме — Сімферополі, Феодосії та Керчі. Моніторингові пабліки поінформували, що гучно було й у районі Таврійської ТЕС, де пролунали щонайменше два потужні вибухи. Гриміло й біля аеродрому «Гвардійське». Там попередньо було атаковано військову інфраструктуру, ймовірно, нафтобазу.

Нагадаємо, 13 квітня Сили безпілотних систем завдали удару по аміачному виробництву заводу «Череповець-Азот» у Вологодській області РФ. На території об'єкта виникла пожежа.