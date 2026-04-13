Ракурс
Українські безпілотники вдарили по російському хімзаводу, скріншот відео

СБС вдарили по російському хімзаводу в Череповці — Мадяр

13 кві 2026, 22:11
Сили безпілотних систем завдали удару по аміачному виробництву заводу «Череповець-Азот» у Вологодській області РФ.

Про це сьогодні, 13 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

«Приємного Апатиту» череповецькому хімзаводу — домогосподарські крашанки Птахів СБС доправлено, — зазначив він. — Хімічний хробачий гігант, що виробляє сотні тисяч тон аміаку, селітри та азотної кислоти на рік. Продукція виступає сировиною для в-ва тротилу, гексогену та інших компонентів у виготовленні боєприпасів.

Також Бровді опублікував посиланням на дослідження OSINT-команди «КіберБорошно», яка проаналізувала наслідки цього удару.

Нагадаємо, раніше сьогодні у російських Telegram-каналах з’явилися повідомлення про удар по азотному комплексу Череповецької філії АТ «Апатит» та відповідне відео.

Джерело: Ракурс


Новини за темою

Показати більше
