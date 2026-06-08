На заводе «Арсенал» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Фото:

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Ракурс

На заводі «Арсенал» у Санкт-Петербурзі прогримів вибух.

Після вибуху на території військового підприємства спалахнула пожежа. Вибухова хвиля пробила цегляну стіну. Ймовірно, на заводі горить ангар з хімічними реагентами. Наразі невідомо, що стало причиною вибуху. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Як відомо, завод «Арсенал» займається виробництвом корабельних артилерійських установок (АК-100, АК-130 та інших) та виробництвом пускових установок для військових кораблів. Також на підприємстві виготовляють окремі компоненти ракетної техніки та космічні апарати й обладнання для них.

Нагадаємо, 8 червня масштабний вибух прогримів у Бєлгородській області Росії. Великі стовпи чорного диму піднімаються з різних частин лісового масиву поблизу селища Новосадовий та села Бєловське, де розташовані склади з боєприпасами.