Пожежа в Донецьку. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n153091-masshtabna-pojeja-na-viyskovomu-skladi-boyovykiv-u-donecku-potrapyla-na-video.html

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Пожежа в окупованому Донецьку на військовому складі проросійських бойовиків наробила галасу в соцмережах.

У суботу, 10 квітня, на території колишнього м’ясокомбінату сталася масштабна пожежа. Вогонь знищив склади російських окупантів та їхніх найманців. Сепаратисти вважають, що пожежа сталася внаслідок підпалу. Про це повідомив кремлівський найманець та бойовик Ігор Гіркін на своєму каналі у Telegram.

Майже точно — підпал. Займання сталося на 3−4 поверхах і/або на горищі під дахом, — написав він і відзначив, що на цьому складі зберігалися боєприпаси.

У соціальних мережах жителі окупованого Донецька пишуть, що було чути звуки вибухів та розривів, а в соціальних мережах, групах та пабліках окупованого міста багато фото й відео з місця події.

Окупанти з ДНР заявляють, що будівля згорілого м’ясокомбінату відновленню не підлягає. Офіційні причини пожежі не розкриваються. Відомо лише, що знищено покрівлю площею 3 тис.кв.м. Для гасіння задіяли понад два десятки одиниць техніки та майже 100 осіб. Про жертв пожежі не повідомляють.

Нагадаємо, 29 березня в Індонезії стався масштабний вибух на нафтопереробному заводі компанії Pertamina. Внаслідок надзвичайної події шістьох людей госпіталізували з опіками, ще близько 950 евакуювали.