Підпалив власну квартиру через ревнощі екс-нардеп в Києві. Фото: Київ оперативний

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Ракурс

Підпал квартири з власними дітьми та дружиною влаштував колишній депутат на Київщині. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Мешканців квартири евакуювали, чоловіка затримала поліція. Про це повідомляє «Київ оперативний».





Повідомляється, що інцидент трапився позавчора, 6 квітня. О 21.50 до поліції надійшло повідомлення про нібито домашнє насильство. Телефонував чоловік, який у власній квартирі намагався забрати в дружини рушницю.





Після того, як правоохоронці виїхали на виклик, на лінію надійшов ще один дзвінок, але вже щодо пожежі у квартирі. Місцеві жителі поскаржилися, що їхній сусід, чоловік, який приїхав у нетверезому стані на автомобілі Bentley, підпалив квартиру на 16-ому поверсі.

Усіх мешканців будинку евакуювали, а нетверезого підпалювача затримали. З’ясувалося, що він першим викликав поліцію, а під час підпалу його дружина та неповнолітні діти перебували всередині квартири. Також відомо, що днями раніше чоловік підпалив автівку своєї дружини в цьому ж подвір’ї.





Затриманий виявився колишнім депутатом Київради Віталієм Даниленком з фракції УДАР — «Солідарність», він очолював комісію з питань сім’ї, молоді та спорту. У 2015 році його зловили на хабарі у 4 млн грн. Причинами своїх дій він назвав нібито зради дружини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві місцевий житель вбив ножем свого шестирічного сина та підпалив квартиру, щоби приховати сліди злочину.