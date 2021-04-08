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Ракурс
Курси валют — Нацбанк знецінив гривню

Курси валют — Нацбанк знецінив гривню

8 кві 2021, 10:12
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Офіційний курс гривні знову лихоманить. Нацбанк послабив національну валюту на 5 копійок щодо долара.

Курс валют на 8 квітня дещо здивував українців. Після кількох днів посилення гривні Національний банк України офіційний курс знизив. Долар подорожчав до 27,89 грн.

Нацбанк знецінив гривні на 5 копійок.

Офіційні курси гривні по відношенню до інших валют встановлені на такому рівні:

Валютні курси 8 квітня, дані — НБУ

Валютний курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

На міжбанку курс долара на продажу 7 квітня виріс на 4 копійки до 27,86 грн, а курс купівлі до 27,84 грн. Євро подорожчало у продажу на 13 копійок до 33,06 грн.

Валютні курси 8 квітня, дані — НБУ


НБУ на торгах знову не з’являвся, надавши великим гравцям самостійно розбиратися з трендом за курсом долара протягом дня.

Прогноз Міжнародного валютного фонду щодо середньорічного курсу гривні до долара в 2021 році становить 27,98 грн за долар.

Джерело: Ракурс


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