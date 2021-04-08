Курси валют — Нацбанк знецінив гривню

https://racurs.ua/ua/n152933-kursy-valut-nacbank-znecinyv-gryvnu.html

Ракурс

Офіційний курс гривні знову лихоманить. Нацбанк послабив національну валюту на 5 копійок щодо долара.

Курс валют на 8 квітня дещо здивував українців. Після кількох днів посилення гривні Національний банк України офіційний курс знизив. Долар подорожчав до 27,89 грн.

Нацбанк знецінив гривні на 5 копійок.

Офіційні курси гривні по відношенню до інших валют встановлені на такому рівні:

Валютний курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

На міжбанку курс долара на продажу 7 квітня виріс на 4 копійки до 27,86 грн, а курс купівлі до 27,84 грн. Євро подорожчало у продажу на 13 копійок до 33,06 грн.

НБУ на торгах знову не з’являвся, надавши великим гравцям самостійно розбиратися з трендом за курсом долара протягом дня.

Прогноз Міжнародного валютного фонду щодо середньорічного курсу гривні до долара в 2021 році становить 27,98 грн за долар.