Курсы валют — Нацбанк обесценил гривну

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Ракурс

Официальный курс гривны снова лихорадит. Нацбанк 8 апреля ослабил национальную валюту на 5 копеек по отношению к доллару.

Курс валют на 8 апреля несколько удивил украинцев. После нескольких дней усиления гривны Национальный банк Украины официальный курс снизил. Доллар подорожал до 27,89 грн.

Нацбанк обесценил гривню на 5 копеек.

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на таком уровне:

Валютный курс почти на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

На межбанке курс доллара на продаже 7 апреля вырос на 4 копейки до 27,86 грн, а курс покупки до 27,84 грн. Евро подорожал в продаже на 13 копеек до 33,06 грн.

НБУ на торгах снова не появлялся, предоставив крупным игрокам самостоятельно разбираться с трендом по курсу доллара в течении дня.

Прогноз Международного валютного фонда по среднегодовому курсу гривны к доллару в 2021 году составляет 27,98 грн за долл.