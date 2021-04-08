Поджег собственную квартиру из ревности экс-нардеп в Киеве. Фото: Киев оперативный

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Ракурс

Поджог квартиры с собственными детьми и женой устроил бывший депутат на Киевщине. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Жителей квартиры эвакуировали, мужчину задержала полиция. Об этом сообщает «Киев оперативный».



Сообщается, что инцидент произошел позавчера, 6 апреля. В 21.50 в полицию поступило сообщение о якобы домашнем насилии. Звонил мужчина, который в собственной квартире пытался забрать у жены ружье.

После того как правоохранители выехали на вызов, на линию поступил еще один звонок, но уже о пожаре в квартире. Местные жители пожаловались, что их сосед, мужчина, который приехал в нетрезвом состоянии на автомобиле Bentley, поджег квартиру 16-ом этаже.

Всех жителей дома эвакуировали, а нетрезвого поджигателя задержали. Выяснилось, что он первым вызвал полицию, а во время поджога его жена и несовершеннолетние дети находились внутри квартиры. Также известно, что днями ранее мужчина поджег автомобиль своей жены в этом же дворе.



Задержанный оказался бывшим депутатом Киевсовета Виталием Даниленко из фракции УДАР — «Солидарность», он возглавлял комиссию по вопросам семьи, молодежи и спорта. В 2015 году его поймали на взятке в 4 млн грн. Причинами своих действий он назвал якобы измены жены.



Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве местный житель убил ножом своего шестилетнего сына и поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.