Електрокар Hyundai. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n153092-novyy-elektrokar-hyundai-moje-zabezpechyty-energiieu-pobutovu-elektrotehniku-video.html

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Автомобільна компанія Hyundai випускає свій перший електромобіль IONIQ 5, який особливий реверсивною зарядкою, що дозволяє використовувати акумулятор транспортного засобу для живлення різних електроприладів.

Електрокар IONIQ 5 побудований на платформі Electric-Global Modular Platform (E-GMP), яка ляже в основу багатьох інших моделей бренду в майбутньому. Південнокорейська компанія планує продати до кінця 2021 року 741 тис. 500 машин. Новинка розрахована на молодих людей. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

В YouTube опублікували ролик, який демонструє можливість підключення до машини електричного гриля. Також «Хюндай» може живити енергією холодильник або електроплиту, бо її силова установка видає до 3,6 кВт потужності. Автовиробник запевняє, що це перше масове авто з двонаправленою зарядкою, здатне забезпечити таку високу потужність.

Друга особливість електрокара — можливість встановити дах з сонячною панеллю, що дозволить заряджати акумулятор на додаткові 1300 км запасу ходу в рік. Зазначається, що лише 20 хвилин необхідно для того, щоб зарядити машину на 80%. Заряд, достатній для подолання відстані в 100 км, можна отримати за 5 хвилин. На одному заряді новинка може проїхати 500 км.

Нагадаємо, компанія Hyundai Mobis розробила концепт транспортного засобу, який відображає епоху пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.