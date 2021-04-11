Український важкоатлет Дмитро Чумак. Фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/ua/n153093-ukrayina-vygrala-medalnyy-zalik-chempionatu-ievropy-z-vajkoyi-atletyky-tablycya.html

Ракурс

Збірна України з важкої атлетики перемогла на чемпіонаті Європи.

Спортивні змагання відбувалися в Москві, турнір тривав з 3 по 11 квітня. На ЧЄ українці здобули 17 медалей. Серед них шість золотих, срібна та бронзові нагороди. Ці медалі спортсмени отримали за перемогу в двоборстві. Про це повідомляється на сайті змагань.

«Золото» здобули Каміла Конотоп, Ірина Деха, Аліна Марущак і Дмитро Чумак. Срібну медаль виборола Анастасія Лисенко, а «бронзу» — Дмитро Вороновський.

Україна посіла перше місце в медальному заліку, хоча збірна Болгарії виборола на одну медаль більшу. Україна стала першою оскільки виборола більше золотих медалей — у Болгарії лише три «золота».

Нагадаємо, українська важкоатлетка Каміла Конотоп завоювала три золоті нагороди у ваговій категорії до 55 кг на чемпіонаті Європи, який проходить в Москві.