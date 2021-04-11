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Ракурс
Український важкоатлет Дмитро Чумак. Фото: «Україна молода»

Україна виграла медальний залік чемпіонату Європи з важкої атлетики (ТАБЛИЦЯ)

11 кві 2021, 21:20
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Збірна України з важкої атлетики перемогла на чемпіонаті Європи.

Спортивні змагання відбувалися в Москві, турнір тривав з 3 по 11 квітня. На ЧЄ українці здобули 17 медалей. Серед них шість золотих, срібна та бронзові нагороди. Ці медалі спортсмени отримали за перемогу в двоборстві. Про це повідомляється на сайті змагань.

«Золото» здобули Каміла Конотоп, Ірина Деха, Аліна Марущак і Дмитро Чумак. Срібну медаль виборола Анастасія Лисенко, а «бронзу» — Дмитро Вороновський.

Україна посіла перше місце в медальному заліку, хоча збірна Болгарії виборола на одну медаль більшу. Україна стала першою оскільки виборола більше золотих медалей — у Болгарії лише три «золота».


Нагадаємо, українська важкоатлетка Каміла Конотоп завоювала три золоті нагороди у ваговій категорії до 55 кг на чемпіонаті Європи, який проходить в Москві.

Джерело: Ракурс


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