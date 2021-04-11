12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n153094-12-kvitnya-vidznachaut-den-pracivnykiv-raketno-kosmichnoyi-galuzi-ukrayiny.html

Ракурс

12 квітня церковне свято Іоанна, на згадку про якого українці здавна випікали спеціальні обрядові печива, які називалися драбинками. Вважалося, що якщо з’їси його, то будеш здоровим весь рік.

Народні прикмети на 12 квітня:

Дощі ллють у квітні — влітку буде хороший урожай грибів;

Бджоли вилітають з вуликів — весна прийшла і буде теплою;

Листя на березі розпустилося — влітку буде мало дощів;

Гуси високо летять — очікується багато дощів і навесні, і влітку.

12 квітня професійне свято працівників ракетно-космічної галузі в Україні. Свято встановлене указом президента в № 230/97 від 13 березня 1997 року. Цього дня у світі відзначають Міжнародний день космонавтики.

Крім того, 12 квітня — День скаута в Україні. Вперше про відзначення сторіччя українського скаутського руху на державному рівні було згадано в указі Президента України від 28 березня 2008 року № 279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні».

У світі 12 квітня відзначають День рок-н-ролу та День хом’яків. Також відзначається День великого вітру, оскільки 12 квітня 1934 року співробітники метеостанції Маунт-Вашингтон зафіксували найсильніший наземний вітер. Його швидкість була 371,75 км/год.

12 квітня в історії:

1204 рік — Константинополь захопили учасники четвертого Хрестового походу. Це стало початком кінця Візантійської імперії.

1912 рік — у Львові українські скаути-пластуни вперше склали пластову присягу, була утворена молодіжна скаутська організація «Пласт».

1961 рік — космічний корабель «Восток-1», пілотований Юрієм Гагаріним, здійснив перший політ до космосу.

Нагадаємо, 11 квітня у світі відзначали Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів. Також на 11 квітня припало Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.