Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів відзначають 11 квітня, фото: Private H. Miller

https://racurs.ua/ua/n153068-11-kvitnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-vyzvolennya-v-yazniv-fashystskyh-konctaboriv.html

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11 квітня у світі відзначають Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Цю дату обрано, оскільки 11 квітня 1945 року в’язні концтабору Бухенвальд, розташованого поблизу німецького міста Ваймар, підняли інтернаціональне повстання і вийшли на волю. Коли в концтабір Бухенвальд увійшли американські війська, повсталі вже перебрали на себе контроль над табором смерті.

Всього на території Німеччини та окупованих нею країн діяли понад 14 тис. концтаборів, через них пройшли 18 млн осіб.

Також на 11 квітня припадає Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона — хронічним прогресуючим захворюванням центральної нервової системи. Його відзначають у день народження англійського лікаря Джеймса Паркінсона (жив у 1755−1824 роках), який вперше описав цю хворобу.

Православна церква цього дня вшановує мученика Марка, який у IV ст. зазнав переслідувань у роки правління римського імператора Юліана Відступника. Вважається, що, попри катування, Марк не відмовився від своєї віри і згодом його відпустили. Помер він у 364 році мирно.

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, якою буде погода 11 жовтня.

Народні прикмети: