Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают 11 апреля, фото: Private H. Miller

https://racurs.ua/n153068-11-aprelya-otmechaetsya-mejdunarodnyy-den-osvobojdeniya-uznikov-fashistskih-konclagerey.html

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11 апреля в мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Эта дата выбрана, поскольку 11 апреля 1945 года узники концлагеря Бухенвальд, расположенного вблизи немецкого города Ваймар, подняли интернациональное восстание и вышли на свободу. Когда в концлагерь Бухенвальд вошли американские войска, восставшие уже взяли на себя контроль над лагерем смерти.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовали более 14 тыс. концлагерей, через них прошли 18 млн человек.

Также на 11 апреля приходится Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона — хроническим прогрессирующим заболеванием центральной нервной системы. Его отмечают в день рождения английского врача Джеймса Паркинсона (жил в 1755—1824 годах), который впервые описал эту болезнь.

Православная церковь в этот день чтит святого Марка, который в IV в. подвергся преследованиям в годы правления римского императора Юлиана Отступника. Считается, что, несмотря на пытки, Марк не отказался от своей веры и впоследствии его отпустили. Умер он в 364 году мирно.

В народе считалось, что по погоде в этот день можно предсказать, какой будет погода 11 октября.

Народные приметы: