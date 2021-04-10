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Ракурс
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают 11 апреля, фото: Private H. Miller

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

10 апр 2021, 19:57
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11 апреля в мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Эта дата выбрана, поскольку 11 апреля 1945 года узники концлагеря Бухенвальд, расположенного вблизи немецкого города Ваймар, подняли интернациональное восстание и вышли на свободу. Когда в концлагерь Бухенвальд вошли американские войска, восставшие уже взяли на себя контроль над лагерем смерти.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовали более 14 тыс. концлагерей, через них прошли 18 млн человек.

Также на 11 апреля приходится Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона — хроническим прогрессирующим заболеванием центральной нервной системы. Его отмечают в день рождения английского врача Джеймса Паркинсона (жил в 1755—1824 годах), который впервые описал эту болезнь.

Православная церковь в этот день чтит святого Марка, который в IV в. подвергся преследованиям в годы правления римского императора Юлиана Отступника. Считается, что, несмотря на пытки, Марк не отказался от своей веры и впоследствии его отпустили. Умер он в 364 году мирно.


В народе считалось, что по погоде в этот день можно предсказать, какой будет погода 11 октября.

Народные приметы:

  • если на березах много сока — лето будет дождливым;
  • сильный дождь в этот день — к урожаю овса;
  • много лебедей в этот день — к теплой весне;
  • если чайка низко летает — к ясной и сухой погоде;
  • если сороки низко вьют гнезда — летом стоит ожидать частых гроз;
  • если облака быстро движутся в одну сторону — стоит ожидать жаркой погоды;
  • если галки летают стаями — следует ожидать дождя.

Источник: Ракурс


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