В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Governo do Estado de São Paulo

https://racurs.ua/n153067-v-minzdrave-rasskazali-kogo-budut-vakcinirovat-kitayskim-preparatom-coronavac.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале с использованием индийского препарата Covishiled, созданного на основе вакцины AstraZeneca.

Кого будут вакцинировать еще одним препаратом от коронавируса — вакциной китайского производства CoronaVac, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал во время встречи с журналистами сегодня, 10 апреля, сообщает агентство «Укринформ».

По словам чиновника, препаратом CoronaVac будут вакцинировать:

маломобильные группы населения и лиц, которые за ними присматривают;

педагогов, которые будут работать на ВНО;

олимпийцев и паралимпийцев, которые поедут на Игры 2021;

патрульных полицейских.

Ляшко отметил, что эта вакцина проходит лабораторный контроль, который должен завершиться 10 апреля, поэтому прививки ею могут начаться уже на следующей неделе.

Чиновник отметил, что срок между двумя прививками этой вакциной меньше, чем у вакцины AstraZeneca — 12−28 дней.

Напомним, Ляшко недавно рассказал, когда ожидается прибытие в Украину первой партии американских вакцин Pfizer.