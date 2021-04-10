В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: Governo do Estado de São Paulo

https://racurs.ua/ua/n153067-u-moz-rozpovily-kogo-vakcynuvatymut-kytayskym-preparatom-coronavac.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у лютому з використанням індійського препарату Covishiled, створеного на основі вакцини AstraZeneca.

Кого вакцинуватимуть ще одним препаратом від коронавірусу — вакциною китайського виробництва CoronaVac, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів під час зустрічі з журналістами сьогодні, 10 квітня, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами чиновника, препаратом CoronaVac вакцинуватимуть:

маломобільні групи населення та осіб, які за ними наглядають;

освітян, які працюватимуть на ЗНО;

олімпійців та паралімпійців, які поїдуть на Ігри 2021 року;

патрульних поліцейських.

Ляшко зауважив, що ця вакцина зараз проходить лабораторний контроль, який має завершитися 10 квітня, тож щеплення нею можуть розпочатися вже наступного тижня.

Чиновник зазначив, що термін між двома щепленнями цієї вакциною менший, ніж у вакцини AstraZeneca — 12−28 днів.

Нагадаємо, Ляшко нещодавно розповів, коли очікуєтьcя прибуття до України першої партії американських вакцин Pfizer.