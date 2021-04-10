Віктор Ляшко, фото: «Інтерфакс-Україна»

https://racurs.ua/ua/n153065-koly-vakcyna-pfizer-prybude-do-ukrayiny-rozpovily-v-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у лютому із застосуванням вакцини Covishield індійського виробництва. Згодом до України також доставили партію китайської вакцини від компанії Sinovac.

Також до України невдовзі має прибути перша партія вакцин від американської компанії Pfizer. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про це під час зустрічі із журналістами, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Ляшка, прибуття до України партії із 117 тис. доз вакцин Pfizer очікується 14 квітня.

Чиновник зазначив, що цей літак задрафтований UNICEF (спеціалізованою структурою ООН).

Але літак поки ще не злетів. Тому може бути, що 14 числа він не приземлиться в Україні. З яких причин — це залежить не від мене, — наголосив Ляшко.



Кілька днів тому міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що перші поставки до України вакцини Pfizer за прямим контрактом на 10 млн доз очікуються протягом травня-червня.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно повідомили про підписання з Pfizer договору про постачання до України 10 млн доз вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19.