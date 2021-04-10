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У Києві біля станції метро «Майдан Незалежності» затримали двох чоловіків з бойовими гранатами, фото: UATV
На Майдані в Києві затримали чоловіків із бойовими гранатами (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n153064-na-maydani-v-kyievi-zatrymaly-cholovikiv-iz-boyovymy-granatamy-foto.htmlРакурс
У Києві правоохоронці зупинили для перевірки двох чоловіків з ознаками алкогольного сп’яніння. У них виявили предмети, схожі на бойові гранати.
Інцидент стався біля входу станції метро «Майдан Незалежності», повідомляє прес-служба Нацполіції.
Вибухотехніки, які прибули на місце інциденту, ідентифікували виявлені предмети як бойові гранати Ф1 та РГД-5.
Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпасів, відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибухівкою).
Підозрюваним може загрожувати до семи років позбавлення волі, — зазначають у Нацгвардії.
Нагадаємо, у лютому в Києві, під час обшуку в приміщенні, де перебували прибічники народного депутата з парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя» Іллі Киви, правоохоронці виявили зброю та гранати.
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