До України не пропустили автобус, пасажири якого мали фейкові довідки про ПЛР-тестування, фото: Держприкордонслужба

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Прикордонники не пропустили до України пасажирський автобус із Білорусі, у всіх пасажирів якого були підроблені довідки про нібито проходження ПЛР-тестування на коронавірусну хворобу COVID-19.

Інцидент стався на пункту пропуску «Дольск» у Волинській області, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що громадяни Білорусі пред’явили прикордонникам загалом 35 довідок про проходження ПЛР-тестування на COVID-19, бланки яких суттєво відрізняються від оригіналу. Також на документах були відсутні обов’язкові реквізити.

Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами, — зазначають у поліції.

Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів). Громадянам Білорусі відмовили в пропуску на територію України.

Нагадаємо, у Києві нещодавно викрили групу осіб, які виготовляли підроблені довідки про тестування на коронавірус.