Скільки пилу з космосу щороку падає на Землю, встановили учені

На Землю щороку падають тисячі тонн космічного пилу

https://racurs.ua/ua/n153062-skilky-pylu-z-kosmosu-schoroku-vypadaie-na-zemlu-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

На Землю з космосу щороку падає 5,2 тис. тонн позаземного пилу у виді мікрометеоритів.

Французькі вчені встановили це в результаті проведеного масштабного дослідження. Про це йдеться в статті, опублікованій у Science.

Щороку наша планета стикається з пилом від комет і астероїдів. Ці міжпланетні частинки пилу проходять через нашу атмосферу і породжують так звані «падаючі зірки». Деякі з них досягають поверхні Землі у вигляді мікрометеоритів.

Учені оцінили, яка кількість мікрометеоритів впродовж останніх двох десятиліть випала в Антарктиді біля франко-італійської станції «Конкордія», розташованої за 1,1 тис. км від узбережжя континенту.

Цей регіон є ідеальним місцем для таких досліджень через низьку швидкість накопичення снігу та майже повну відсутність земного пилу.

Учені зібрали достатню кількість позаземних частинок розміром 30 до 200 мікрометрів, щоб виміряти, яка їхня маса нагромаджується на Землі на площі квадратний метр за рік.

Якщо застосувати ці результати для всієї планети, загальний річний потік мікрометеоритів становить 5,2 тис. тонн на рік. Це робить космічний пил головним джерелом позаземної речовини на нашій планеті, яке значно випереджає більші об'єкти, такі як метеорити, «внесок» котрих становить всього лише менше 10 тонн на рік.

За оцінками учених, 80% цих мікрометеоритів, ймовірно, походять від комет, а решта — від астероїдів.

Нагадаємо, учені встановили, що в минулому в Антарктиді упав астероїд, більш небезпечний за наслідками, ніж відомий Тунгуський метеорит.