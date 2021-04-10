Сколько пыли из космоса ежегодно падает на Землю, установили ученые

На Землю ежегодно падают тысячи тонн космической пыли

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Ракурс

На Землю из космоса ежегодно падает 5,2 тыс. тонн внеземной пыли в виде микрометеоритов.

Французские ученые установили это в результате проведенного масштабного исследования. Об этом говорится в статье, опубликованной в Science.

Ежегодно наша планета сталкивается с пылью от комет и астероидов. Эти межпланетные частицы пыли проходят через нашу атмосферу и порождают так называемые «падающие звезды». Некоторые из них достигают поверхности Земли в виде микрометеоритов.

Ученые оценили, какое количество микрометеоритов в течение последних двух десятилетий выпало в Антарктиде возле франко-итальянской станции «Конкордия», расположенной в 1,1 тыс. км от побережья континента.

Этот регион является идеальным местом для таких исследований из-за низкой скорости накопления снега и почти полного отсутствия земной пыли.

Ученые собрали достаточное количество внеземных частиц размером 30 до 200 микрометров, чтобы измерить, какая их масса накапливается на Земле на площади квадратный метр в год.

Если применить эти результаты для всей планеты, общий годовой поток микрометеоритов составляет 5,2 тыс. тонн в год. Это делает космическую пыль главным источником внеземного вещества на нашей планете, значительно опережающим большие объекты, такие как метеориты, «вклад» которых составляет всего лишь менее 10 тонн в год.

По оценкам ученых, 80% этих микрометеоритов, вероятно, произошли от комет, а остальные — от астероидов.

Напомним, ученые установили, что в прошлом в Антарктиде упал астероид, более опасный по последствиям, чем известный Тунгусский метеорит.