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В Украину не пропустили автобус, пассажиры которого имели фейковые справки о ПЦР-тестировании, фото: Госпогранслужба
В Украину не пропустили автобус из Беларуси, все пассажиры которого имели фейковые результаты ПЦР-тестов (ФОТО)https://racurs.ua/n153063-v-ukrainu-ne-propustili-avtobus-iz-belarusi-vse-passajiry-kotorogo-imeli-feykovye-rezultaty.htmlРакурс
Пограничники не пропустили в Украину пассажирский автобус из Беларуси, у всех пассажиров которого были поддельные справки о якобы прохождении ПЦР-тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19.
Инцидент произошел на пункте пропуска «Дольск» в Волынской области, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Отмечается, что граждане Беларуси предъявили пограничникам в целом 35 справок о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19, бланки которых существенно отличаются от оригинала. Также на документах отсутствовали обязательные реквизиты.
Кроме того, у нескольких пассажиров пограничники обнаружили справки с одинаковыми номерами, — отмечают в полиции.
Нацполиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов). Гражданам Беларуси отказали в пропуске на территорию Украины.
Напомним, в Киеве недавно разоблачили группу лиц, изготавливавших поддельные справки о тестировании на коронавирус.
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