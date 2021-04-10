В Украину не пропустили автобус, пассажиры которого имели фейковые справки о ПЦР-тестировании, фото: Госпогранслужба

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Пограничники не пропустили в Украину пассажирский автобус из Беларуси, у всех пассажиров которого были поддельные справки о якобы прохождении ПЦР-тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Дольск» в Волынской области, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что граждане Беларуси предъявили пограничникам в целом 35 справок о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19, бланки которых существенно отличаются от оригинала. Также на документах отсутствовали обязательные реквизиты.

Кроме того, у нескольких пассажиров пограничники обнаружили справки с одинаковыми номерами, — отмечают в полиции.

Нацполиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов). Гражданам Беларуси отказали в пропуске на территорию Украины.

Напомним, в Киеве недавно разоблачили группу лиц, изготавливавших поддельные справки о тестировании на коронавирус.