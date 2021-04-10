Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве возле станции метро «Майдан Независимости» задержали двух мужчин с боевыми гранатами, фото: UATV

На Майдане в Киеве задержали мужчин с боевыми гранатами (ФОТО)

10 апр 2021, 17:48
999

В Киеве правоохранители остановили для проверки двух мужчин с признаками алкогольного опьянения. У них обнаружили предметы, похожие на боевые гранаты.

Инцидент произошел у входа станции метро «Майдан Независимости», сообщает пресс-служба Нацполиции.

Взрывотехники, прибывшие на место инцидента, идентифицировали обнаруженные предметы как боевые гранаты Ф1 и РГД-5.

В Киеве возле станции метро «Майдан Независимости» задержали двух мужчин с боевыми гранатами, фото: Нацгвардия

В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой).


Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, — отмечают в Нацгвардии.

Напомним, в феврале в Киеве, во время обыска в помещении, где находились сторонники народного депутата из парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Киви, правоохранители обнаружили оружие и гранаты.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров