В Киеве возле станции метро «Майдан Независимости» задержали двух мужчин с боевыми гранатами, фото: UATV

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Ракурс

В Киеве правоохранители остановили для проверки двух мужчин с признаками алкогольного опьянения. У них обнаружили предметы, похожие на боевые гранаты.

Инцидент произошел у входа станции метро «Майдан Независимости», сообщает пресс-служба Нацполиции.

Взрывотехники, прибывшие на место инцидента, идентифицировали обнаруженные предметы как боевые гранаты Ф1 и РГД-5.

В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой).

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, — отмечают в Нацгвардии.

Напомним, в феврале в Киеве, во время обыска в помещении, где находились сторонники народного депутата из парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Киви, правоохранители обнаружили оружие и гранаты.