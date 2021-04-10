Виктор Ляшко, фото: «Интерфакс-Украина»

https://racurs.ua/n153065-kogda-vakcina-pfizer-pribudet-v-ukrainu-rasskazali-v-minzdrave.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале с применением вакцины Covishield индийского производства. Впоследствии в Украину также доставили партию китайской вакцины от компании Sinovac.

Также в Украину вскоре должна прибыть первая партия вакцин от американской компании Pfizer. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об этом во время встречи с журналистами, сообщает агентство «РБК-Украина».

По словам Ляшко, прибытие в Украину партии из 117 тыс. доз вакцин Pfizer ожидается 14 апреля.

Чиновник отметил, что этот самолет задрафтован UNICEF (специализированной структурой ООН).

Но самолет пока еще не взлетел. Поэтому возможно, что 14 числа он не приземлится в Украине. По каким причинам — это зависит не от меня, — отметил Ляшко.



Несколько дней назад министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что первые поставки в Украину вакцины Pfizer по прямому контракту на 10 млн доз ожидаются в течение мая-июня.

Напомним, в Минздраве недавно сообщили о подписании с Pfizer договора о поставках в Украину 10 млн доз вакцин от коронавирусной болезни COVID-19.