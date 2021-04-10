Дозвіл на щеплення підлітків запросив Pfizer

Вакцина. Фото: IStock

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Вакцинація від коронавірусу для підлітків 12−15 років може стати доступною вже найближчим часом.

Американська компанія Pfizer і німецька компанія BioNTech направили заявку в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) для використання вакцини компанії на підлітках. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що представник FDA Джанет Вудкок зазначила, що відомство розгляне заявку якомога швидше, однак зараз важко передбачити, скільки часу займе оцінка даних та інформації.

Фармацевтична компанія заявила у своїй заяві, що найближчими днями вона буде домагатися прийняття аналогічних рішень від інших влад по всьому світу.

Ці запити засновані на даних основного дослідження третьої фази за участю підлітків від 12 до 15 років, яке продемонструвало 100% ефективність і стійку відповідь антитіл після вакцинації проти COVID-19, — повідомили у виробника.



Зараз FDA дозволяє використання вакцини для людей від 16 років і старше. Дві інші вакцини проти COVID-19, вироблені Moderna і Johnson & Johnson, дозволені для екстреного застосування людям у віці 18 років і старше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні та світі продовжується, але через шалений попит на COVID-вакцину більшість бідних країн залишаються позаду за темпами вакцинації. Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що наразі розподіл вакцин від коронавірусу серед світових країн визначається за рівнем доходів конкретної держави.