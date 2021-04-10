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Карантинне зонування. Фото: МОЗ

Карантинне зонування оновило МОЗ — в Україні з’явилося дві «жовті» зони (ІНФОГРАФІКА)

10 кві 2021, 13:05
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Карантин в Україні послабили в одному регіоні. Станом на 10 квітня Івано-Франківська та Херсонська області віднесені до «жовтої» зони карантинних обмежень.

Натомість харківська область, яка з 11 квітня входить до «червоної» зони, у таблиці входить до «помаранчевої». Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Карантинне зонування. Фото: МОЗ


Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести «червоний» рівень епіднебезпеки в Харківській області з 11 квітня та скасувати в Івано-Франківській з 10 квітня.

До «червоної» зони карантину наразі входять 12 областей, а саме:

  • м. Київ та Київська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні станом на 9 квітня продовжується — за добу щеплення дістали 19 тис. 858 людей по всій країні. Загалом перше щеплення вже зробили 372 тис. 997 людей, ще двоє завершили вакцинацію, діставши другу дозу.

Джерело: Ракурс


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