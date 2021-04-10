Карантинне зонування оновило МОЗ — в Україні з’явилося дві «жовті» зони (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153058-karantynne-zonuvannya-onovylo-moz-v-ukrayini-z-yavylosya-dvi-jovti-zony-infografika.htmlРакурс
Карантин в Україні послабили в одному регіоні. Станом на 10 квітня Івано-Франківська та Херсонська області віднесені до «жовтої» зони карантинних обмежень.
Натомість харківська область, яка з 11 квітня входить до «червоної» зони, у таблиці входить до «помаранчевої». Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести «червоний» рівень епіднебезпеки в Харківській області з 11 квітня та скасувати в Івано-Франківській з 10 квітня.
До «червоної» зони карантину наразі входять 12 областей, а саме:
- м. Київ та Київська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні станом на 9 квітня продовжується — за добу щеплення дістали 19 тис. 858 людей по всій країні. Загалом перше щеплення вже зробили 372 тис. 997 людей, ще двоє завершили вакцинацію, діставши другу дозу.