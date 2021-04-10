Карантинне зонування. Фото: МОЗ

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Карантин в Україні послабили в одному регіоні. Станом на 10 квітня Івано-Франківська та Херсонська області віднесені до «жовтої» зони карантинних обмежень.

Натомість харківська область, яка з 11 квітня входить до «червоної» зони, у таблиці входить до «помаранчевої». Про це повідомляє прес-служба МОЗ.





Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести «червоний» рівень епіднебезпеки в Харківській області з 11 квітня та скасувати в Івано-Франківській з 10 квітня.

До «червоної» зони карантину наразі входять 12 областей, а саме:

м. Київ та Київська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні станом на 9 квітня продовжується — за добу щеплення дістали 19 тис. 858 людей по всій країні. Загалом перше щеплення вже зробили 372 тис. 997 людей, ще двоє завершили вакцинацію, діставши другу дозу.