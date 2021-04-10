Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: Известия

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Принц Філіп, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II, помер учора, 9 квітня. Принц Гаррі вперше повернеться у Велику Британію після відмови від королівських обов’язків без своєї дружини.

Герцог Сасекський відвідає похорон свого дідуся. Про це повідомляє фонд принца Гаррі та Меган Маркл Archewell.

Його Королівська Високість герцог Единбурзький. 1921−2021. Дякуємо за службу. Нам буде вас дуже не вистачати, — написали Меган і Гаррі.

Як відомо, принц Гаррі та Меган Маркл зараз проживають у США — вони серйозно посварилися з королівською родиною після скандального інтерв’ю. Принц Гаррі вперше за рік повернеться на батьківщину, щоби бути з родиною під час церемонії поховання діда, а Меган Маркл залишиться вдома через другу вагітність.

Востаннє герцоги Сасекські були у Великій Британії в березні минулого року, коли склали із себе офіційні повноваження. Церемонії прощання з герцогом Единбурзьким не буде — на похоронах будуть присутні лише найближчі люди. Його поховають у Віндзорі.

Титул принца Філіпа отримає в спадок наймолодший син королеви та принца, Едвард. Коли Едвард одружився в 1999 році, у Букінгемському палаці заявили, що королівська родина домовилась, щоб Едуард став герцогом Единбурзьким свого часу, але він отримає титул лише після смерті королеви та принца Філіпа.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що помер британський принц Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Єлизавети II. На момент смерті йому було 99 років. Протягом 73 років він перебував у шлюбі з Єлизаветою II. Ця пара була найдовшим за часом існування й найстарішим за віком подружжям правлячого британського монарха.

Філіп одружився з принцесою Єлизаветою в 1947 році, за п’ять років до того, як вона стала королевою. У пари було четверо дітей, вісім онуків та 10 правнуків — останній із них, син Зари та Майкла Тіндалл, народився 21 березня.