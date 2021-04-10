Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Известия

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Ракурс

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер вчера, 9 апреля. Принц Гарри впервые вернется в Великобританию после отказа от королевских обязанностей без своей жены.

Герцог Сасекский посетит похороны своего дедушки. Об этом сообщает фонд принца Гарри и Меган Маркл Archewell.

Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский. 1921−2021. Спасибо за службу. Нам вас будет очень не хватать, — написали Меган и Гарри.

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл сейчас проживают в США — они серьезно поссорились с королевской семьей после скандального интервью. Принц Гарри впервые за год вернется на родину, чтобы побыть с семьей во время церемонии похорон деда, а Меган Маркл останется дома из-за второй беременности.

Последний раз герцоги Сасекские были в Великобритании в марте прошлого года, когда сложили с себя официальные полномочия. Церемонии прощания с герцогом Эдинбургским не будет — на похоронах будут присутствовать только самые близкие люди. Его похоронят в Виндзоре.

Титул принца Филиппа получит в наследство младший сын королевы и принца, Эдвард. Когда Эдвард женился в 1999 году, в Букингемском дворце заявили, что королевская семья договорилась, чтобы Эдуард стал герцогом Эдинбургским в свое время, но он получит титул лишь после смерти королевы и принца Филиппа.

Напомним, ранее мы сообщали, что умер британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II. На момент смерти ему было 99 лет. В течение 73 лет он состоял в браке с Елизаветой II. Эта пара была самым длительными по времени и старейшими по возрасту супругами среди британских монархов.

Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. У пары было четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков — последний из них, сын Зары и Майкла Тиндалл, родился 21 марта.