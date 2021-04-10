Карантинное зонирование. Фото: Минздрав

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Карантин в Украине ослабили в одном регионе. По состоянию на 10 апреля Ивано-Франковская и Херсонская области отнесены к «желтой» зоны карантина.

В то же время Харьковская область, которая с 11 апреля входит в «красную» зону, в таблице отнесена в «оранжевую зону». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести «красный» уровень эпидбезопасности в Харьковской области с 11 апреля и отменить в Ивано-Франковской с 10 апреля.

В «красную» зону карантина вошли 12 областей, а именно:

г. Киев и Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине по состоянию на 9 апреля продолжается — за сутки прививки получили 19 тыс. 858 человек по всей стране. В общем первую прививку уже сделали 372 тыс. 997 человек, еще двое завершили вакцинацию, получив вторую дозу.