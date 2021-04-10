Карантинное зонирование обновил Минздрав — в Украине появилось две «желтые» зоны (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153058-karantinnoe-zonirovanie-obnovil-minzdrav-v-ukraine-poyavilos-dve-jeltye-zony-infografika.htmlРакурс
Карантин в Украине ослабили в одном регионе. По состоянию на 10 апреля Ивано-Франковская и Херсонская области отнесены к «желтой» зоны карантина.
В то же время Харьковская область, которая с 11 апреля входит в «красную» зону, в таблице отнесена в «оранжевую зону». Об этом сообщает пресс-служба
Минздрава.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести «красный» уровень эпидбезопасности в Харьковской области с 11 апреля и отменить в Ивано-Франковской с 10 апреля.
В «красную» зону карантина вошли 12 областей, а именно:
- г. Киев и Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине по состоянию на 9 апреля продолжается — за сутки прививки получили 19 тыс. 858 человек по всей стране. В общем первую прививку уже сделали 372 тыс. 997 человек, еще двое завершили вакцинацию, получив вторую дозу.