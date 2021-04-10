Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Карантинное зонирование. Фото: Минздрав

Карантинное зонирование обновил Минздрав — в Украине появилось две «желтые» зоны (ИНФОГРАФИКА)

10 апр 2021, 13:05
999

Карантин в Украине ослабили в одном регионе. По состоянию на 10 апреля Ивано-Франковская и Херсонская области отнесены к «желтой» зоны карантина.


В то же время Харьковская область, которая с 11 апреля входит в «красную» зону, в таблице отнесена в «оранжевую зону». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Карантинное зонирование. Фото: МинздравГосударственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести «красный» уровень эпидбезопасности в Харьковской области с 11 апреля и отменить в Ивано-Франковской с 10 апреля.

В «красную» зону карантина вошли 12 областей, а именно:

  • г. Киев и Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине по состоянию на 9 апреля продолжается — за сутки прививки получили 19 тыс. 858 человек по всей стране. В общем первую прививку уже сделали 372 тыс. 997 человек, еще двое завершили вакцинацию, получив вторую дозу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров